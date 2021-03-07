Известная модель, сестра Ким Кардашьян, Кэндалл Дженнер, предстала в новом кожаном наряде, несколько горячих фото взбудоражили поклонников девушки

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала несколько кадров из новой фотосессии в кожаных штанах и пиджаке нараспашку. Первое фото более чем сдержанное - Кэндалл позировала сидя на краешке стула, а ее верный пес с жадностью смотрел на свою хозяйку.

Второе фото, более откровенное. Девушка распахнула пиджак и показала черный топ, прикрывающий пышности модели.

А на третьем фото девушка повернулась к фотографу спиной, и позволила собаке подойти , погладила ее под мордочкой.

Фото очень понравились поклонникам модели. Они засыпали свою любимую модель словами обожания, сердечками, и эмодзи.

"Подожди. Что?!? Ты вообще реальна?", "Горяча!", "Красивая Кэндалл", "Счастливая женщина!", "Какая прекрасная", "Твоя улыбка прекрасна", - написали фанаты.

Недавно Кэндалл показала пикантный образ для Версаче. В кадре Кэндалл позировала в белом платье с рисунками морских звезд и цветов. В руках Дженнер держала стильный клатч, а мокрые волосы оставила распущенными. Красотка дополнила образ стильными украшениями, а платью позволила немного быть задранным, чтобы снимок вышел чуть пикантней.

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