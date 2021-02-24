Известная модель Кайли Дженнер похвасталась фигурой в одном лифе после похудения

Раньше Кайли пришлось усердно трудиться, чтобы сбросить все лишнее, что она набрала за беременность и восстановление после этого. Причем Кайли решила сделать все без лишнего внимания, она села на строгую диету и начала тренироваться вместе с тренером, не давая себе поблажек.

Теперь молодая модель и безнесменша спокойно покоряет публику своими образами в Инстаграм, даже довольно пикантными. Недавно в разделе Стори девушка поделилась несколькими короткими видео, на которых позировала в белье и засветила плоский живот с пышными формами.

В черном белье модель позировала перед зеркалом, всячески крутясь и показывая подтянутую фигуру, девушка была в полной «боевой» готовности – звезда фактически никогда не показывает себя без макияжа.

«Я от природы стройная и обычно не слежу за своим питанием: обожаю пиццу, пасту, сладкое и молочные продукты. Чтобы похудеть, я просто перестала есть все подряд и стала питаться правильно», - говорила раньше Дженнер.

До этого девушки из семейства Кардашьян выпустили капсульную коллекцию накануне праздника всех влюбленных, поэтому лично ее прорекламировали на своих разных по типу фигурах.

Кайли, Кендалл и Ким сменили несколько образов. Кайли достался черный комплект белья и минимум деталей. Причем позировала звезда с конфеткой в руках для привлечения внимания.

«Это особенное; Золотая рыбка? Исполни желание; Хотел бы я быть тем леденцом; счастливый леденец; девушка чертовски хороша; ты просто вау !!!! как что😍; весеннее обострение; так жарко люблю тебя!; Будь моей женой; она самая красивая 😮🔥😍; места любой девушки; а комплект на миллион».

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