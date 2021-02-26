Известная модель Кэндалл Дженнер показала горячий образ для Версаче
На фото Кэндалл позировала в белом платье с рисунками морских звезд и цветов. В руках у Дженнер держала стильную сумочкуу, а волосы оставила распущенными, которые были мокрыми. Красотка дополнила образ стильными украшениями, а платью позволила немного быть задранным, чтобы снимок вышел чуть пикантней. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Версаче.
"Неизбежное очарование - Медуза очаровывает каждую эпоху своим завораживающим взглядом", - написано под фото.
Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Юрия Горбунова и Осадчую при ребенке обложили матом во Львове: "Та пошел ты…"
Вскрылись детали таинственной гибели известного российского актера: "Страшные опасения подтвердились"
Беда настигла "Холостяка" Добрынина на отдыхе, все подробности: "Это очень больно!"
Трагическая весть облетела Харьков: остановилось сердце девушки, которую сбили в резонансном ДТП
"Так вдохновляет", "В последнее время мир так запутался", "Кендалл выглядит красивой, Версаче должен дать вам бонус ... и еще несколько сумок. Вы можете поблагодарить меня позже", "Прекрасная", "Оглушающая королева", "Моя это Кендалл! Симпатичная", "Получите новое лицо ... то, которое вы можете назвать своей музой ... я могу видеть их лица (сестры Хадид и она) от других брендов, и это так утомительно ...", "Это круто, но знаете ли вы, что, в отличие от других страниц, я действительно публикую утечки в темной сети".
Мы писали, что известная модель Кендалл Дженнер продолжает удивлять стройными формами на съемках.
Девушка уверена в себе и легко чувствует себя перед камерой. За время своей работы модель не раз «обошла» подиумы чуть ли не всех существующих известных модных брендов. Как видно в ролике, девушка очень уверена в себе.
Напомним, Кендалл Дженнер не оставила места для фантазий, сняв последнее
А еще Politeka писала, что Кендалл Дженнер взбудоражила видом в абсолютно прозрачном платье, устоять невозможно
Также Politeka сообщала, что Кендалл Дженнер показала заветный треугольник в ниточках бикини