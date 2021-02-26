Известная модель Кэндалл Дженнер показала горячий образ для Версаче

На фото Кэндалл позировала в белом платье с рисунками морских звезд и цветов. В руках у Дженнер держала стильную сумочкуу, а волосы оставила распущенными, которые были мокрыми. Красотка дополнила образ стильными украшениями, а платью позволила немного быть задранным, чтобы снимок вышел чуть пикантней. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Версаче.

"Неизбежное очарование - Медуза очаровывает каждую эпоху своим завораживающим взглядом", - написано под фото.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так вдохновляет", "В последнее время мир так запутался", "Кендалл выглядит красивой, Версаче должен дать вам бонус ... и еще несколько сумок. Вы можете поблагодарить меня позже", "Прекрасная", "Оглушающая королева", "Моя это Кендалл! Симпатичная", "Получите новое лицо ... то, которое вы можете назвать своей музой ... я могу видеть их лица (сестры Хадид и она) от других брендов, и это так утомительно ...", "Это круто, но знаете ли вы, что, в отличие от других страниц, я действительно публикую утечки в темной сети".

Мы писали, что известная модель Кендалл Дженнер продолжает удивлять стройными формами на съемках.

Девушка уверена в себе и легко чувствует себя перед камерой. За время своей работы модель не раз «обошла» подиумы чуть ли не всех существующих известных модных брендов. Как видно в ролике, девушка очень уверена в себе.

Напомним, Кендалл Дженнер не оставила места для фантазий, сняв последнее

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