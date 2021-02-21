Известная модель Кендалл Дженнер показала себя в максимально горячем образе

На фото Кендалл позировала без одежды и белья. Дженнер одну ножку согнула, чтобы прикрыть зону бикини от камеры. Одну часть бюста звезда спрятала за рукой, а второя часть осталась открыта. Модель смотрела в обьектив, восхищая своей смелостью и безупречными изгибами, благодаря чему снимок получился очень зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но на страничке, где был опубликован снимок, красотку захвалили:

"Очень слабая", "Миледи, принесите наш флаг", "как хорошо она выглядит, я имею в виду", "И нормально считать ее обнаженной, радостной, позорной?", "ну, это добавляет моей зависимости от Кендалл", "Буквально похожа на инопланетянина", "Брат, мне интересно, ты вытащил черный цензор", "должно быть немного смущения", "Захватывающая", "Красивая и такая желанная", "Кто-то потерял ее бюст", "Наконец-то обнаженная, как и любая другая актриса".

Мы писали, что модель Кендалл Дженнер поразила смелостью в зажигающем наряде.

Звезда в этот раз показалась в прозрачном платье и без лифа. Девушка надела только "невидимые" трусики, которые не сразу и заметишь.

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