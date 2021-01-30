Известная модель Кендалл Дженнер поразила смелостью в зажигающем наряде

Звезда в этот раз показалась в прозрачном платье и без лифа. Девушка надела только "невидимые" трусики, которые не сразу и заметишь. Кендалл не смущалась такой открытости и хвасталась безупречной фигурой. Дженнер показала себя из нескольких ракурсов, радуя фанатов соблазнительным видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Барби. Оцените этот образ от 1 до 10 в комментариях. Пришлось прикрыть пикантные места, так как Инстаграм блокирует", - написал администратор группы.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она лучшая!", "Такая великолепная", "Это платье огонь", "Нужна неотредактированная версия", "Ноль, противно", "10. Один из любимых образов от Кендалл", "Лучшая из лучших !!! Супер модель. Лучшая модель на свете!", "Почему она анорексичка".

Мы писали, что знаменитая американская модель Кортни Кардашьян похвасталась гламурным отдыхом в бассейне со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер.

На фото можно увидеть, как 41-летняя красотка отдыхает на солнце со своей 25-летней сестрой. Красотки сидят на краю огромного бассейна, демонстрируя свои идеальные фигуры.

Напомним, Кендалл Дженнер показала заветный треугольник в ниточках бикини

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