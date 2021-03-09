Известная участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала слезы и распухшие губы на пол лица, худший 8 марта в жизни

Как передает Politeka.net, известная блогер и гимнастка Даша Ульянова, которая стала популярной благодаря участию в проекте "Холостяк" в сторис Интаграм разместила несколько видео о том, каким был ее день 8 марта в прошлом году.

Девушка показала, как рыдала дни и ночи напролет, думая, что это наихудший 8 марта в ее жизни, и хуже уже не бывает.

Теперь, размещая эти архивные сторис, Даша признается, что смотрит на свои страдания удивляясь, и понимая, что это был лишь горький опыт, который дал ей силы и понимание того, что "всегда бывает год спустя".

В сторис Даша разместила несколько историй депрессионных дней в день 8 Марта и после, проведенных в одиночестве, самобичевании, обвинениях себя самой в своей несостоятельности. Она говорит что плакала весь вечер напролет, и даже больше.

"Все нам дается для опыта и всегда есть год спустя, у любой ситуации. Так девочки, любите себя в первую очередь", - заявила девушка. Она поделилась также прекрасными пейзажами и видами с курортного отеля.

Воочию показывая, что всему свое время, и верить и любить себя – это лучшее, что может сделать каждая девушка.

Напомним, "холостяк" Макс Михайлюк, который выбрал Дашу на проекте, после финала проекта, признался, что у него были интимные отношения с соперницей Даши, гимнастка Даша не смогла простить Макса, и бросила его.

После того как Макс нашел себе новую девушку и теперь ожидает ребенка, блогера пожелала счастья паре. Похоже, что опыт, который пережила Даша, действительно научил девушку отпускать и таким же образом заживлять старые раны.

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