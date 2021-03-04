Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась красотой на новом фото

Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка опубликовала свежий снимок на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня было очень красиво😍 девочки, спасибо», - написала она.

Ульянова позировала в сером свитере и красной клетчатой юбке. Она эффектно изогнулась выставив пятую точку. Девушка запечатлена с ярким макияжем с акцентом на глазах. Ее волосы пышно уложили волнами.

Ульянова слегка приоткрыла рот и поднесла к губам палец, что сделало фото еще более соблазнительным.

Девушку просто засыпали комплиментами после такого фото.

«Вааау», «Какая малышка❤», «Красавица наша», «Фото супер, очень красивое», «Ого!», «Эффектный вид и сочетание цветов», «Красавица», «Божественно», «Шикарное фото», «Безумно красивая! Нет слов», «Полегче», «Величественная», «Сладкая», «Боже, какая красотка», - пишут в комментарих.

Ранее Ульянова блеснула формами в пикантной весенней фотосессии. Даша обвязала свое тело веревками, закрепив на самых пикантных местах цветы. Образ звезда дополнила украшениями, а волосы оставила распущенными, демонстрируя максимальную женственность.

Напомним, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах устроила горячий вечер в спортзале.

А еще Politeka писала, Ульянова из "Холостяка" без лифчика приоткрыла пиджак и заставила собой восхищаться: «Ну тут вообще…»

Также Politeka сообщала, что фигуристая Ульянова из "Холостяка" заткнула за пояс Волочкову своей растяжкой.