Телеведущая Леся Никитюк решила признаться, почему она носит мини-юбки

О случае, который вполне мог закончиться трагически, телеведущая рассказала в интервью "Новому каналу".

Трудно представить, что кто-либо в украинском шоу-бизнесе кроме Леси может похвастаться такими ногами, но так было не всегда.

Во время ее пребывания на Соломоновых островах Леся занималась дайвингом, но произошел жуткий инцидент.



"Отплываю на 30 метров от лодки, разворачиваюсь и вижу, как наш темнокожий гид бледнеет. Проводник кричит: «Don't move!» (не двигайся – прим. ред.). Нельзя человеку в воде говорить «Don't move» (улыбается)", - вспомнила телеведущая.

Как оказалось, ее проводник заметил в воде крокодила.



"Я быстро начинаю плыть к лодке. Понимаю, что если сейчас мне никто не откусит ноги, я больше не буду их стеснятся! Стану всегда ходить на каблуках и в коротких юбках. До того долго этого не делала, стеснялась, ведь считала, что у меня очень худые и длинные ноги", - призналась Никитюк.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал, и с тех пор телеведущая радует поклонников в соцсетях не только тонким чувством юмором, но шикарными ножками в мини-юбках.

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