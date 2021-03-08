Александр Эллерт признался, что имеет трех женщин, дорогих его сердцу, фанаты согласны с этим утверждением: "Золотые слова"

Как сообщает Politeka.net, юморист и участник программы «Холостячка» Александр Эллерта был выбран в качестве единственного претендента на руку и сердце актрисы Ксении Мишиной. Сразу после проекта молодые люди стали жить вместе, планировать совместную жизнь.

Фанаты регулярно имеют возможность рассматривать снимки влюбленных, сделанных в различных местах. Кстати, Ксения и её избранник даже познакомили между собой своих детей от предыдущих отношений.

Например, дочка у Эллерта уже относительно большая девочка. Ее зовут Эля, она подросток. Отец проводит с ней свое свободное время, дарит подарки.

Свой очередной пост юморист посвятил празднованию 8 марта. В небольшом видео он садится в машину, протягивает бумажный стаканчик с кофе кому-то и начинает свой монолог.

"Ну все мужики, я считаю, что надо идти сдаваться. Они любят нас сильнее, по любому" - так начинает свою речь Эллерт.

После чего участник Холостячки вспоминает три своих самых дорогих женщины. "Сразу три мои женщины, они любят меня просто колоссально. Их любовь суммарная, это вообще вся любовь во всей вселенных" - рассказал сценарист "Квартала 95".

Дальше идет перечисление любимых. "Вот смотри, мамуля, Элюня, Ксюня. У них в обращении к ним везде присутствует Я" - сообщил избранник Ксении Мишиной.

Подписчики тепло встретили признание Эллерта. "Душевно, мерси, Эллерт, Так искренне," - отметили фанаты.

"Золотые слова"- написала одна из женщин подписчиц.

Напомним, Эллерта и Мишину освистали.

Как сообщала Politeka, Александр Эллерт показал сюрприз.

Также Politeka писала, друг Эллерта сделал удивительное заявление о 8 марта.