Юморист Александр Эллерт вместе с сыном своей возлюбленной Платоном приготовил ей вкусный сюрприз

Как сообщает Politeka.net, избранник актрисы Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Александр Эллерт, похоже, отлично ладит с ее сыном Платоном. В канун женского праздника возлюбленный красотки вместе с ее ребенком приготовили актрисе вкусный сюрприз. Об этом Эллерт сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Еще и поделился трогательной историей о своей маме и собственном детстве.

Александр опубликовал в соцсети милое фото с Платоном, на котором они запечатлены на кухне в процессе приготовления тортика для Ксении. Оба измазаны кремом и мукой, но выглядят очень счастливыми. "Сегодня я и Платон поняли, что даже сложная готовка может быть простой, если делать это для любимых", - признался возлюбленный "холостячки".

"Да, вы, женщины, полностью сотканы из любви и заботы. Будь вы мамы, жены, дочери, подруги, партнёры. Так искусно создала вас «вечность». Так пленительно вы умеете нас любить. Сегодня наши с Тоном мамы писали нам смски в эфире... даже тут переживали", - написал Эллерт, перед тем рассказав удивительную историю о своей заботливой маме.

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