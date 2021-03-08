Певица Тина Кароль показала соблазнительное видео

Как передает Politeka.net, свежими кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.



Тина Кароль еще 19 декабря представила свой аромат, став первой украинской звездой, которая создала парфюм своего имени.

"Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки одетые в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи ― это мелодия нашей души", - заявила певица в одном из интервью.

В своих сторис певица очередной раз продемонстрировала кадры с рекламы продукта.

На опубликованных кадрах, Кароль предстала в соблазнительном платье, которое просто идеально подчёркивало ее объемные формы.

Тина игриво позировала на камеру, выгибаясь в такт музыке.

Ранее мы рассказывали, то певица записала селфи-видео, блеснув бюстом в откровенном декольте. Тина надела черное платье, которое держалось на ее груди. Певица поднесла камеру поближе, запечатлев соблазнительные объемы во всей красе.



Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.