Ушел из жизни солист Одесского театра оперы и балета, врачи оказались бессильны

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на vgorode.ua

Ушел из жизни мастер Одесской оперной сцены 61- летний Алексей Репчинский. Зрителям он запомнился талантливым и многогранным исполнением известных арий. Его творчество навсегда останется в памяти поклонников и любителей оперного искусства.

Алексей Репчинский отдал лучшие годы подмосткам родного театра. Его карьера была связана исключительно с Одессой. Можно сказать, что он получил опыт, знания и мастерство в родных стенах, не променяв их на другие.

Это случилось 7 марта, в воскресенье, когда мужчину госпитализировали в больницу. У мужчины еще в феврале парализовало правую сторону. В реанимации Еврейской больницы, куда поступил Репчинский, медицинский персонал сделал все что мог.

Однако спасти знаменитость не удалось, врачи оказались бессильны перед инсультом.

Известно, что Алексей Репчинский был гордостью Одесского театра оперы и балета. Его исполнение заслуженно считалось одним из лучших. Участвовал он и в песенных международных конкурсах, где неизменно получал награды.

Жителям и гостям Одессы, посещающим театр, Репчинский был знаком по ролям, которые великолепно исполнял на сцене. Его мастерство заставляло слушателей проникнуться музыкой, вызывало небывалый восторг у них.

Например, роль графа Ричарда Варвика в «Бал-маскарад», а также Радамеса из «Аиды». Во всех этих произведениях написанных композитором Джузеппе Верди, Алексей блистательно сыграл подлинные чувства героев.

Вся труппа Одесского оперного театра приносит свои соболезнования родственникам ушедшего из жизни артиста.

Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

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