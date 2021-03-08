Жена украинского супертяжа Александра Усика Екатерина снялась в весьма пикантной фотосессии

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм известного фотографа Алены Сергеевой появились снимки, на которых Екатерина Усик предстала в весьма откровенном виде.

Она позировала в черной юбке и белом свитере, под который не стала надевать нижнее белье. Плотная ткань свитера сильно натянулась, в результате чего пышные прелести Екатерины прекрасно просматривались через кофту.

Стоит отметить, что жена спортсмена сильно изменилась за последнее время. Она стала выглядеть очень ухоженной, а ее формы и фигура впечатляют. На фото эффектная шатенка была похожа на итальянскую актрису Орнеллу Мути. В комментариях под фото красотке оставили массу приятных слов.

«Как нежно», «В моменте», «Шик», «Нежное фото», «Вау красиво», «Просто космос», - пишут пользователи сети.

Как известно, Александр Усик знаком со своей женой еще со школьной скамьи. Они вместе учились в одной из симферопольских школ. Поженилась парочка в 2009 году. У них трое детей. Как рассказывал Усик в одном из интервью, он хочет еще детей, поэтому надеется, что у них еще будет пополнение в семье. По словам Усика, семья – это его ценность и приоритет.

Напомним, что Александр Усик поразил заявлением о смене гражданства после скандала: "Будет нормально денег".

Как сообщала Politeka, Усика атаковали сразу двое, появилось видео драки: "Никто жалеть не будет".

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