Жена украинского супертяжа Александра Усика Екатерина снялась в весьма пикантной фотосессии
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм известного фотографа Алены Сергеевой появились снимки, на которых Екатерина Усик предстала в весьма откровенном виде.
Она позировала в черной юбке и белом свитере, под который не стала надевать нижнее белье. Плотная ткань свитера сильно натянулась, в результате чего пышные прелести Екатерины прекрасно просматривались через кофту.
Стоит отметить, что жена спортсмена сильно изменилась за последнее время. Она стала выглядеть очень ухоженной, а ее формы и фигура впечатляют. На фото эффектная шатенка была похожа на итальянскую актрису Орнеллу Мути. В комментариях под фото красотке оставили массу приятных слов.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Сын легендарного Григория Чапкиса показал свои киевские "хоромы", которые бросил ради США: "Это безумие..."
Трагическая гибель известного олигарха, появилась реакция президента и подробности: "Большая потеря..."
В Киеве расправились с женщиной-инспектором полиции, более 40-ка ножевых: "При себе у погибшей было..."
Довольный Горбунов показал маленького сына в домашней обстановке: "Какой замечательный отец..."
«Как нежно», «В моменте», «Шик», «Нежное фото», «Вау красиво», «Просто космос», - пишут пользователи сети.
Как известно, Александр Усик знаком со своей женой еще со школьной скамьи. Они вместе учились в одной из симферопольских школ. Поженилась парочка в 2009 году. У них трое детей. Как рассказывал Усик в одном из интервью, он хочет еще детей, поэтому надеется, что у них еще будет пополнение в семье. По словам Усика, семья – это его ценность и приоритет.
Напомним, что Александр Усик поразил заявлением о смене гражданства после скандала: "Будет нормально денег".
Как сообщала Politeka, Усика атаковали сразу двое, появилось видео драки: "Никто жалеть не будет".
Также Politeka писала, что супербой Усик-Джойс: кого букмекеры видят следующим чемпионом в супертяжелом весе.