Популярная модель и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева поздравила женщин блеснув глубоким декольте

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Алла Костромичева разместила фото в узеньких шортиках, топике и легкой рубашке завязанной на талии. Девушка держит в руках большой коктейльный бокал с трубочкой, в котором находится фиолетовый напиток.

"Ну, шикарные, за нас!", - написала модель.

34-летняя знаменитость одним своим видом сводит с ума миллионы фанатов. В кадре Алла позирует на фоне пальм и зелени. Демонстрируя изгибы своего идеального тела.

Поклонники, которых у девушки более миллиона, едва сдерживая слюнки от будоражащих мыслей написали множество комментариев, восхваляя красоту всемирно известной модели.

А девушки и коллеги поддержали более сдержанно: "Шикарная 🔥😍❤️❤️❤️❤️", "Красуня ♥️😻", "Да за нас мась 😍", "Красотка! С праздником 💐", "Вітаю вас, усіх земних Благ...", "Алла, с праздником ! 😅", - написали фанаты.

Не так давно девушка публиковала снимки со своих туристических приключений. На снимках модель в коротких джинсовых шортиках и желтом топе покорила вершину горы. На этих снимках прекрасно все: и головокружительный пейзаж, и ее стройные "бесконечные" ножки.

Алла лишила дара речи: и пока пользователи хватаются за сердце, глядя на такую красоту, девушка, судя по всему, довольно бесстрашно и раскованно чувствует себя на высоте "104 этажей".

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