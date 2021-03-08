Известная российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя в хищном образе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала весьма пикантное фото, приуроченное к концу праздничного дня. Девушка умостилась на полу, выбрав не очень скромную позу. Было видно, что на Яне есть наряд, который она пыталась снять. Актриса села таким образом, что со стороны казалось, будто она голая.

Свой пышный бюст Кошкина прикрыла ногой, а вот округлые бедра прикрывать не стала. В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

«Девчонка огонь», «Принцесса с праздником вас! Фото интригующее», «Красавица)) С праздником, Яночка!», «Бомба», «Ваааау... Привет, Янка», «Неплохо», «Восхитительны», «Фантастика», «О май Кот», - пишут пользователи сети.

Как известно, Яна Кошкина снимается во множестве комедийных шоу и телевизионных сериалах. Она известна, в первую очередь, по амплуа соблазнительной красотки. О ее романе с Харламовым заговорили после того, как он развелся со своей женой, актрисой Кристиной Асмус.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина скинула верхнюю одежду, прикрыв интимные места черной шляпкой.

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