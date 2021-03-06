Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Харламовим, порадувала шанувальників новим пікантним фото напередодні 8 березня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошкіної у соцмережі.

Так, російська артистка похвалилася, що вже вигадала собі подарунок на свято весни, а також поцікавилась у шанувальниць, що вони хочуть на 8 березня.

"Я вже придумала собі подарунок на 8 березня! А ви? Дівчата, пишіть, що хочете? Пусть ваші хлопчики побачать", - написала вона.

Свій пост Яна доповнила ефектним селфі, на якому вона позує з гарним вечірнім макіяжем. У неї на губах яскрава червона помада, а на очах - виразні стрілки. Також на фото можна помітити ще один яскравий червоний акцент - манікюр.

Яна позує у чорному жакеті або пальто, однак через виріз все ж можна побачити і пишний бюст російської знаменитості.

У коментарях артистку засипали компліментами і розповіли про свої побажання на 8 березня. Втім, були і ті, хто не оцінив краси Яни, зазначивши, що така кількість косметики її псує.

"Без цієї фарби ти набагато гарніша, змий все негайно", "Так, перебір, натуральної краси більше немає, а шкода...", "Яка гаряча", "Апетитна", "Яна, ти як завжди найкраща", - пишуть у коментарях.

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