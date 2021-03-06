Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Харламовым, порадовала поклонников новым пикантным фото накануне 8 марта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.

Так, российская артистка похвасталась, что уже придумала себе подарок на праздник весны, а также поинтересовалась у поклонников, что они хотят на 8 марта.

"Я уже придумала себе подарок на 8 марта! А вы? Девочки, пишите, что хотите? Пусть ваши мальчики увидят", - написала она.

Свой пост Яна дополнила эффектным селфи, на котором она позирует с красивым вечерним макияжем. У нее на губах яркая красная помада, а на глазах - выразительные стрелки. Также на фото можно заметить еще один яркий красный акцент - маникюр.

Яна позирует в черном жакете или пальто, однако через вырез все же можно увидеть и пышный бюст российской знаменитости.

В комментариях артистку засыпали комплиментами и рассказали о своих пожеланиях на 8 марта. Впрочем, были и те, кто не оценил красоты Яны, отметив, что такое количество косметики ее портит.

"Без этой краски ты гораздо красивее, смой все немедленно", "Да, перебор, натуральной красоты больше нет, а жаль...", "Какая горячая", "Аппетитная", "Яна, ты как всегда лучшая", - пишут в комментариях.

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