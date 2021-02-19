Модель Яна Кошкіна позувала фотографу в шубі на голе тіло, вийшло пікантно

Як повідомляє Politeka.net, модель і актрису Яну Кошкіну вже охрестили новою "нареченою" російського гумориста Гаріка Харламова. Чутки про можливий роман почали поширюватися після розлучення коміка з актрисою Христиною Асмус.

Кошкіна, як і колишня Харламова, теж не промах, дівчина активний користувач Instagram, де радує своїх численних фоловерів результатами жарких фотосесій. Так, нещодавно красуня опублікувала у своєму мікроблозі пікантне фото, на якому з'явилася в спокусливому образі. Як видно Яна відображена у світлій кімнаті, вона стоїть біля вікна в цікавій позі, спершись на стінку.

Перед камерою модель з'явилася в коротенькій коричневій шубці, під якою видно тільки чорний бюстгальтер, який ледь утримує пишні форми. Свій образ вона доповнила стильними бежевими туфельками на шпильках, які візуально подовжили стрункі ніжки. Волосся красуні розпущене і відкинуте на спину, а на її обличчі легкий макіяж, дівчина схилила голову і не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Кошкіна написала: "Хочу багато лайків під цим фото! Всіх чекаю сьогодні, на концерті "Одного разу в Росії"! Заспіваю для Вас. Photo: @nellyamartirosova. Muah: @ilgeeva". Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати знімок моделі, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Фото клас", "Знімай шубу", "Ух, кішечка, здається, вже березень відчула", "Хотіти не шкідливо", "Вогонь", "Красуня", "Яна, ти персик/цукерка/кішечка! Обожнюю тебе!",- пишуть в коментарях до фото моделі.

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