Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Харламовим, показала себе в ніжному образі

На фото Кошкіна позувала в пальто, яке залишила розстебнутим і спустила з одного плеча. Яна натякнула, що ліф вирішила не надягати, а одну ніжку виставила з вбрання, додаючи ще більше пікантності, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 або 2?",- написала зірка під фото, пропонуючи вибрати між кольоровим і чорно-білим варіантом.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків, включаючи одіозного Сергія Глушка (Тарзана), і написали коментарі:

"Звичайно 1", "Перша", "Яна красуня", "Срамота", "у тебе незабутні очі і погляд, які запам'ятовуєш на все життя", "задивився", "це прекрасно", "кішечка", "Хочу першу", "Реально прекрасний вигляд", " кольорове. Яночка, ти красуня!", "Обидва прекрасні...", "Обидві загорніть будь ласка", "ні те і не інше, краще оголеною".

Ми писали, що Яна Кошкіна подарувала чоловікам спокусливе фото без одягу, всім стало гаряче.

Яна позувала на балконі в темних штанях, а капелюхом прикрила свої "диньки". Дівчина зігнулася, опустивши очі. Волосся Яна також розпустила на плечі.

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