Известная актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Харламовым, показала себя в нежном образе

На фото Кошкина позировала в пальто, которое оставила расстегнутым и спустила с одного плеча. Яна намекнула, что лиф решила не надевать, а одну ножку выставила из наряда, добавляя еще больше пикантности, благодаря чему кадр вышел очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2?", - написала звезда под фото, предлагая выбрать между цветным и черно-белым вариантом.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков, включая одиозного Сергея Глушко (Тарзана), и написали комментарии:

"Конечно 1", "Первая", "Яна красотка", "Срамота", "У тебя незабываемые глаза и взгляд, которые запоминаешь на всю жизнь", "Засмотрелся", "Это прекрасно", "Кошечка", "Хочу первую", "Реально прекрасный вид", "Цветное. Яночка,ты красотка!", "Оба прекрасны...", "Обе заверните пожалуйста", "Ни то и не другое, лучше обнаженной".

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Яна позировала на балконе в темных штанах, а шляпой прикрыла свои "дыньки". Девушка изогнулась, опустив глаза. Волосы Яна также распустила на плечи.

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