Победить "Холостячки" Александр Эллерт остался один с двумя детьми на руках, поскольку Мишина выбрала работу за границей, фанаты отмечают, что Саша похудел и осунулся от забот

Как сообщает Politeka.net, об этом появились сторис на страницах звезд.

Сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт знаком зрителям по программе "Холостячка", где ему удалось завоевать сердце красавицы актрисы Ксении Мишиной.

Теперь молодые люди строят свои отношения, как обычная семейная пара. В момент привыкания очень интересным является тот факт, что Мишина ради участия в новом зарубежном проекте улетела в Хорватию. Карьера является немаловажной составной частью жизни звезды.

Теперь весь груз домашних забот лег на плечи Александра Эллерта. Он заботиться не только о малолетнем сыне Ксении Платоне, а также своей дочке от первого брака Эле. Известно, что дела задержат актрису на неделю, однако, неизвестно, что станет делать Александр с детьми.

Ведь по его собственному признанию, когда Эля была маленькая, она мало общалась с отцом.

В видео, которое попало в сеть, видно как проводит время Эллерт в заботах о детях. Сначала его дочь сделала стрижку, а также продемонстрировала надпись на футболке. "Я не понимаю, что все это означает" - признался знаменитый папа.

Затем действие перемещается на кухню, где хозяйничает малолетний Платон. Как оказалось, он готовит салат. "Огурцы соленные, свежие, сыр косичка, зелень" - перечислил Эллерт. Название салату Платон не придумал.

"Сыро-зелено-соленый" - обрадовался Александр. После чего дети в компании Эллерта дружно ели пиццу.

В комментариях под видео пользователь написал: "Почему Саша так похудел? Остались одни глаза((".

Напомним, Александр Эллерт рассказал сразу о трех женщинах в своей жизни.

Как сообщала Politeka, друг Эллерта высказался о важном празднике.

Также Politeka писала, Эллерт показал, как готовит и сына Мишиной привлек.