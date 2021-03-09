Украинка оставила работу в больнице и отправилась на фронт спасать защитников
Как передает Politeka.net, историю луганчанки рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Сержант Екатерина – старший боевой медик артиллерийской батареи одной из механизированных бригад.
До войны девушка работала в Попаснянской больнице, но решила выручать бойцов на фронте и уже пятый год она служит в ВСУ.

"Я хорошо помню события первого лета войны. Поэтому, когда представилась возможность приобщиться к защите своей родной Луганщины - не колебалась ни мгновения", - рассказала девушка.

Опыт, приобретенный во время работы в больнице, и знания, полученные на учебных курсах для боевого медика пригодились не раз.
Екатерина ни разу не пожалела, что связала свою судьбу с войском.

Ранее мы рассказывали о старшем боевом медике роты Алине Шевчук.

До службы она восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом.

Дома Алину ждет десятилетний сын Влад. Мальчик скучает по маме, но как почти взрослый – понимает мамину службу, учится хорошо, о чем бодро «докладывает» по телефону.
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.

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