Украинка оставила работу в больнице и отправилась на фронт спасать защитников

Как передает Politeka.net , историю луганчанки рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Сержант Екатерина – старший боевой медик артиллерийской батареи одной из механизированных бригад.

До войны девушка работала в Попаснянской больнице, но решила выручать бойцов на фронте и уже пятый год она служит в ВСУ.





"Я хорошо помню события первого лета войны. Поэтому, когда представилась возможность приобщиться к защите своей родной Луганщины - не колебалась ни мгновения", - рассказала девушка.