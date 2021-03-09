Украинка оставила работу в больнице и отправилась на фронт спасать защитников
Как передает Politeka.net, историю луганчанки рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Сержант Екатерина – старший боевой медик артиллерийской батареи одной из механизированных бригад.
До войны девушка работала в Попаснянской больнице, но решила выручать бойцов на фронте и уже пятый год она служит в ВСУ.
"Я хорошо помню события первого лета войны. Поэтому, когда представилась возможность приобщиться к защите своей родной Луганщины - не колебалась ни мгновения", - рассказала девушка.
Опыт, приобретенный во время работы в больнице, и знания, полученные на учебных курсах для боевого медика пригодились не раз.
Екатерина ни разу не пожалела, что связала свою судьбу с войском.
Ранее мы рассказывали о старшем боевом медике роты Алине Шевчук.
До службы она восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом.Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Ранее мы рассказывали о старшем боевом медике роты Алине Шевчук.
До службы она восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом.
Дома Алину ждет десятилетний сын Влад. Мальчик скучает по маме, но как почти взрослый – понимает мамину службу, учится хорошо, о чем бодро «докладывает» по телефону.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.
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