Знаменитая актриса Татьяна Кравченко блеснула под ритмичную музыку группы "Время и Стекло"

Как сообщает Politeka.net, об этой появилась публикация на фанатской странице.

Актриса Татьяна Кравченко за свою жизнь переиграла множество ролей в кино и театре. Однако для большинства зрителей она осталась Валентиной из сериала "Сваты". Ее героиню, не смотря на кажущуюся простоту, любят фанаты фильма.

По роли Татьяна Кравченко играет прямолинейную, громкую натуру, которая принимает себя и мир, такой, какой он есть. Этот образ пришелся по душе тем, кто смотрел все серии фильма. Он же сделал актрису очень популярной в 55 лет.

У звезды есть дочка Аня, которая утверждает, что в жизни ее мама очень похожа на экранную героиню "Сватов". Она прекрасно готовит, любит вспылить, но быстро отходит, умеет заниматься хозяйством.

Поклонники с нетерпением ждут седьмого сезона, поистине народного сериала.

Фанаты организовали страницу, посвященную Татьяне Кравченко, где публикуют фото и видео с участием знаменитости.

Последний пост представляет собой нарезку различных эпизодов фильма. Там Кравченко предстает в разных нарядах, с различным выражением лица.

Действие происходит под песню группы "Время и Стекло", а именно под строки "Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку".

"Наша любимая и неповторимая!!! Будь счастлива! Валюнчик, Супер!", - писали поклонники.

Напомним, Валюха из "Сватов" стала серьезной дамой.

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" распустила косы.

Также Politeka писала, кадр из "Сватов" всполошил поклонников.