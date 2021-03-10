Художница Дарина Эрвин, 29-летняя супруга музыканта и продюсера Александра Цекало, растрогала невероятно милым фото

Как передает Politeka.net, экзотическая красотка-жена почти 60-летнего Цекало опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых все семейство оказалось в сборе.

Так, счастливая пара сделала селфи, познакомив публику со своим голубоглазым малышом. Улыбающийся во все 32 Александр держал на руках упитанного щенка с короткой черной шерстью. Дарина также улыбалась, позируя в небесного цвета рубашке с довольно-таки пикантным декольте. Девушка "опасно" наклонилась, засветив нежные линии соблазнительного бюста.

Чуть ранее жена Цекало в шоу "Большая разница" рассказывала поклонникам о пополнении в семействе. Счастливая Дарина сообщила: "Познакомьтесь с моим новым малышом! Люблю этот осуждающий взгляд".

Парочка дала необычную кличку питомцу – Гейша.

Напомним, бывший муж певицы Лолиты Милявской Цекало и его новая пассия, которая на 30 лет его младше, расписались в 2019 году в Беверли-Хиллз в присутствии близких друзей и родственников.

К слову о таланте Дарины. Ее картины вызывают много толков и пересудов в обществе, ведь она пишет в стиле гиперреализм, чаще всего изображая людей без одежды.

Но не только своими работами, граничащими с приличием, свободомыслящая Дарина привлекает внимание публики. В Инстаграм возлюбленная продюсера частенько показывает собственные прелести, бесстыдно обнажаясь перед камерой.

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