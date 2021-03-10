Телеведущая Леся Никитюк внезапно покинула Украину вместе со своей мамой

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская ведущая показала в Instagram кадры из аэропорта и рассказала, куда отправилась.

Никитюк выложила фото, где позирует на трапе самолета.

"Добрый денейшн, наконец лечу на Check Up! Раз в год я беру свою семью ( не всех конечно, а только тех кто был послушен) и лечу в Стамбул на обследование организма, в клинику! Стамбул жди", - написала она и пообещала позже рассказать обо всем более подробно.

В сторис Никитюк показала, что направляется в Турцию вместе с мамой.

Пост телеведущей активно комментируют в сети. При этом стоит отметить, что реакция пользователей сети оказалась неоднозначной.

«Вы нейморівна🔥 так за здоровьем нужно следить) а мы лечимся в Украине, на что денег хватает», «Класс, и сменишь обстановку и морским воздухом подышите, уже как терапия», «Неожиданно) расскажите, пожалуйста, почему именно в Стамбуле?", "А в Украине нет специалистов?", "Летит снимать продолжение Роксоланы", "Хорошего полета, пусть все будет хорошо", "Так у нас тоже самое есть, зачем куда-то летать", "А потом прилетают с новым носом", - пишут в комментариях.

Напомним, похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красавице: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, поразив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

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