У Александра Цекало и молодой жены пополнения в семье

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на фан-аккаунт девушки, четвертая по счету жена певца и кинопродюсера Александра Цекало Дарина Эрвин, является моделью, актрисой и художником. Такая талантливая личность пришлась по душе артисту в 2018 году, а в 2019 супруги решили зарегистрировать свои отношения в Беверли-Хилз.

Избранница намного моложе Александра, не любит рассказывать о своей личной жизни. Фанаты узнают о новостях из страницы Эрвин, где Дарина публикует новые фотографии.

Известно, что Цекало был до этого несколько раз женат. Из самых его известных жен можно назвать Лолиту Милявскую и младшую сестру телеведущей и певицы Веры Брежневой, Викторию.

О последней жене Дарине известно, что она появилась на свет в Казахстане.

В основном проживает пара в Соединенных Штатах Америки. Это случилось из-за того, что, будучи модель, молодая женщина объездила весь мир. Её выбор остановился на США, она считает, что это самая удобная и подходящее место для жизни.

Языком своего общения они называют английский, поскольку так удобно двоим. Эрвин также стала сниматься в кино, но это не проекты её мужа. Дело в том, что модель и актриса имеет сильный акцент, а он вызывает стеснение. Занимается она и написанием сценариев для зарубежных кинокомпаний.

Недавно супруги решили завести собаку. Это милое животное, очень понравилась Александру и Дарине. Собака получила имя Гейша.

На странице Дарины появилось фото, где жена Цекало позирует, держа на руках собаку. Все серенькое, то есть в кадре преобладает серый цвет. Наряд и цвет собаки практически совпадают.

Подписчики отметили публикацию: "Красотка. Красивая".

Напомним, молодая жена Цекало поманила очертаниями у холста.

Как сообщала Politeka, молодая жена Цекало поманила бюстом.

Также Politeka писала, молодая жена Цекало показала фигуру в купальнике.