Дуэт Олега Винника и эффектной брюнетки Элины Иващенко покорил слушателей с первых минут, Элина выступила с артистом на концерте в Броварах

Как передает Politeka.net, на YouТube-канале появился отрывок концерта Олега Винника в Броварах, на котором он спел в паре с девушкой, участницей "Голоса. Дети" и "Х-Фактора" Элиной Иващенко (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Дуэт спел невероятно душевную и щемящую песню "Діаманти". На сцене Олег Винник взял за руку Элину, которая выступала в белоснежном наряде. Певцу было приятно общество молодой девушки на сцене, он не сводил с девушки глаз.

Напомним, в 2016 году певица стала победительницей шоу "Голос. Діти", а в 2019 победила в проекте "Х-Фактор".

В прошлом 2020 году Элина выступила на нацотборе на конкурс "Евровидение 2020" и заняла 5 место. На своей странице в Инстаграм 19-летняя Элина назвала встречу с Олегом – "подарком Вселенной".

Фолловеры прокомментировали фото: "Везёт же некоторым ;)", "Красотка🔥🔥🔥 👏👏👏", "супер фотография", "Будете выступать в Броварах на 8-е?😍", "Які лапусі😍", "Елина просто супер красивая фотография.", "Просто огонь и песня тоже огонь 🔥🔥🔥🔥🔥молодци❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - отозвались поклонники молодой девушки.

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