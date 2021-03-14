Юная дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала архивное видео, где она совсем маленькая

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Златы в соцсети.

Так, на опубликованных кадрах можно увидеть маленькую девочку, которой, вероятно, не больше 5 лет, однако у нее уже очень задумчивый и серьезный вид, характерный для Златы и сейчас.

Комментируя архивные видео, дочь Фреймут сравнила себя с героиней культового американского фильма "Кудряшка Сью".

"Факт, что вы можете увидеть всю мою личность на этих кадрах, где я младенец", - написала она.

"И как я могу ее подвести?" - написала дочь известной украинской телеведущей.

На архивных кадрах можно заметить, что у Златы очень большие голубые глаза, а волосы - курчавые и белокурые, даже светлее, чем сейчас. При этом девочка выглядит очень спокойной и даже немного загадочной.

Как известно, Злата Митчелл - это старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Известно, что Злата увлекается танцами и уже участвовала в различных конкурсах и проектах. Недавно Злата отпраздновала свое 15-летие.

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