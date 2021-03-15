Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова сверкнула любимым шпагатом в смелом бикини

Как сообщает Politeka.net, популярная российская балерина Анастасия Волочкова прославилась не столько своим профессионализмом, как любовью к шпагатам, бане и скандалам. У звезды напрочь отсутствуют комплексы, а в своих соцсетях она смело выставляет на показ роскошную жизнь и непристойное поведение. Так, недавно артистка постила в своем микроблоге в Instagram милые фото с мамой и дочкой, а теперь снова решила не изменять себе и выложила очередное видео со шпагатом и купелью.

В ролике Настю можно увидеть в ярком оранжевом купальнике-бикини, который едва прикрывает пикантные места на теле. Балерина в этом видео вышла на улицу, где на заснеженном дворе ее дома стоит купель с холодной водой. Она снимает тапочки и даже не пользуясь ступенькой, залазит в любимую купель, при этом все время втягивая живот. В какой-то момент артистка набирает в руки снега и посыпает им себя, отмечая, что ей не холодно.

В конце ролика Волочкова раскидывает свой знаменитый шпагат прямо над ботиками свой купели и даже начинает раскачиваться немного, тряся ногами. При этом и сама она и те, кто ее снимал выкрикивают поздравления: "С Новым годом!". В подписи к публикации Анастасия написала: "Вот и наступила весна... И Лед в Купели растаял... Довольствуюсь снегом. Так обычно начинается мое утро".

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