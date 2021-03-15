Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала себя в откровенном образе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала весьма провокационный кадр. Кошкина была одета в колготы в сеточку и туфли на каблуках. Сверху она набросила шубку, под которой, вероятнее всего, ничего не было. Верхнюю одежду она соблазнительно спустила с плеча, заставив мужчин пускать слюнки.

«Жарких снов вам, мои дорогие», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили много отзывов. Мужчины восхищались внешностью артистки, оставляя ей комплименты.

«И тебе пылающих», «Если только ты приснишься», «Кайф», «Четкая», «Для жарких снов одежды многовато)», «Какие тут сны? Я теперь уснуть не могу», «Огонь девушка», «Жарких снов вам, мои дорогие подкаблучники?», «Яночка, вы прелесть!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Кошкина обожает соблазнительные фотосессии на грани. Она не публикует обнаженных снимков, но всегда не прочь продемонстрировать глубокое декольте или сочный кадр.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина показала себя в нежном образе. Девушка позировала в пальто, которое оставила расстегнутым и спустила с одного плеча. Яна намекнула, что одежды под пальто на ней нет.

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