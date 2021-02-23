Яна Кошкіна подарувала чоловікам спокусливе фото без одягу, всім стало гаряче

Відома актриса Яна Кошкіна роман з якою приписують Гаріку Харламову похвалилася пікантною фотосесією, пише Politeka.net. В акаунті актриси в Instgaram з'явилася фото в без верхнього одягу.

Яна позувала на балконі в темних штанях, а капелюхом прикрила свої "диньки". Дівчина зігнулася, опустивши очі. Волосся Яна також розпустила на плечі.

У блозі дівчина привітала чоловіків з 23 лютого, вручивши такий вишуканий подарунок у вигляді свого фото.

Відомо, що Ян вважають нареченою російського гумориста Гаріка Харламова. Чутки про можливий роман почали поширюватися після розлучення коміка з актрисою Христиною Асмус.

Шанувальники висловили щиру подяку Яні, а також не забули засипати дівчину комплементами: "Кисунь ти прекрасна ❤️", "Капелюх горить!!!", "Яка ж ти класна соска"," красуня", "Шикарна😍 😍 😍", "Так, капелюх серйозна😂 😂 😂","Так от як ходять жінки в Барвисі","Капелюшок заважає", "Яна, ти сама чарівність в цій галактиці🔥 🔥 🔥", "Красуня ти моя, спасибі велике❤️❤️❤️","Люблю тебе до місяця і назад".

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