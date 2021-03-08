Відома російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе в хижому образі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала вельми пікантне фото, приурочене до кінця святкового дня. Дівчина вмостилася на підлозі, вибравши не дуже скромну позу. Було видно, що на Яні є наряд, який вона намагалася зняти. Актриса сіла таким чином, що з боку здавалося, ніби вона гола.

Свій пишний бюст Кошкіна прикрила ногою, а ось округлі стегна прикривати не стала. У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Дівчисько вогонь", "Принцеса зі святом вас! Фото інтригуюче", "красуня)) зі святом, Яночка!", "Бомба", "Ваааау... Привіт, Янка", "непогано", «чудові», «Фантастика», "О мій кіт", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Яна Кошкіна знімається в безлічі комедійних шоу і телевізійних серіалах. Вона відома, в першу чергу, по амплуа спокусливої красуні. Про її роман з Харламовим заговорили після того, як він розлучився зі своєю дружиною, актрисою Христиною Асмус.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна скинула верхній одяг, прикривши інтимні місця чорним капелюшком.

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