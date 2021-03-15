Известная британская певица Дуа Липа восхитила эффектным образом во время церемонии Грэмми

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм кумир миллионов опубликовала серию пикантных фото, которые взбудоражили поклонников. Липа надела короткие розовые шорты, которые больше походили на трусы. Под шорты артистка надела колготки в сеточку. Сверху на певице красовался аккуратный топ. Традиционно образ завершал яркий макияж, многочисленные украшения и невероятная энергетика артистки.

Судя по всему, для мероприятия девушка нарастила волосы или использовала парик, поскольку не так давно у певицы была короткая стрижка.

Как оказалось, этот наряд Липа выбрала для номера на сцене Грэмми. Сама певица была номинирована на шесть премий "Грэмми", но выиграла лишь в одной категории, получив статуэтку за "Лучший вокальный поп-альбом".

В комментариях под постом звезде оставили массу слов восхищения.

«Жарче ада», «Такая естественная», «Ты просто космос», «Талант, исполнение, наряды, Грэмми прошло на ура», «Ты такая красотка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Дуа Липе всего 25 лет, но она уже успела покорить своим талантом весь мир. Карьеру она строит с 2015 года.

Напомним, что Дуа Липа нарвалась на шквал критики из-за кадра в мини-бикини: "Ты хоронишь себя заживо".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа заманила в оковы ночи, засветив лишнее в платье с вырезами: «Какая кошечка».

Также Politeka писала, что Дуа Липа в "дырявом" топе показала свои прелести во всей красе, можно смотреть вечно: "Роскошно".