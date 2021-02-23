Відома британська співачка Дуа Ліпа приголомшила різкою зміною іміджу і пікантним виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала неймовірно гаряче фото. Шанувальники просто підірвали коментарі, оскільки Ліпа похвалилася своєю новою зачіскою. Замість чорного волосся середньої довжини на голові у кумира мільйонів красувалася коротка стрижка. Волосся стало білими, як і тепле в'язане плаття, надіте на ній.

Ліпа стояла спиною до камери. Сукня апетитно обтягувала її "п'яту точку", робила акцент на талії і абсолютно оголила спину дівчини. Зірка не стала надягати білизну, тому частина її бюста теж потрапила в кадр. Але, схоже, артистку це зовсім не збентежило. Вона обняла себе і вигнулася назад, що додало знімку особливої пікантності.

"Лінивий ранок", - підписала фото зірка, додавши позначку британського Vogue, для якого, ймовірно, і була зроблена ця фотографія.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. За короткий час її пост зібрав майже 700 тисяч лайків.

"Ви могли б повністю зробити стрижку Піксі", "ти така прекрасна", "Яка кішечка", «Стрижка тобі пасує», "Ти просто диво", "я можу дивитися вічно на це фото", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа зважилася на сміливу позу, ледь не впустивши бюст з екстра-декольте: «Ти просто космос».

Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа в "дірявому" топі показала свої принади у всій красі, можна дивитися вічно:"розкішно".

Також Politeka писала, що грайлива Дуа Ліпа в шкіряній білизні вигнулася в пристрасній позі, показавши язик:"Королева любові".