Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой покрасовалась на камеру броским макияжем

На прошлой неделе 16-летняя Маша Полякова неожиданно попала в больницу с подозрением на аппендицит. Впрочем, девушку быстро выписали, после чего она уже успела вернуться к привычному ритму жизни. Так, на этот раз школьница поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В коротком видео Маша смотрится в камеру своего телефона, будто в зеркало. Девушка явно хочет продемонстрировать свой макияж с акцентом на глаза, которые она выделила большими стрелками.

Стоит отметить, что подобный макияж со стрелками очень любит и ее мама, поэтому можно сказать, что в этом плане девочка пошла в нее.

На видео Маша приближает свое лицо и игриво надувает губки, тем самым делая свой образ еще более кокетливым.

Также юная Полякова поделилась кадрами, на которых позирует со своими друзьями.

Напомним, что 10 марта 16-летней Маше Поляковой резко стало плохо, из-за чего девушку забрали в больницу с подозрением на аппендицит. Однако, судя по тому, что уже через день ее отпустили домой, это подозрение не подтвердилось.

Напомним, дочка Поляковой с убийственными стрелками ошарашила недетскими фото после больницы: «Такая куколка».

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой после госпитализации удивила кадрами не из больницы: "Я еду...".

Также Politeka писала, что украинцы загнобили юную дочь Оли Поляковой под капельницей, что известно о диагнозе: "Зазвездилась".