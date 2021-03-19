Злата Митчелл, старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут похвасталась британским паспортом в аэропорту Борисполь

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Злата Митчел похвасталась британским паспортом, находясь в аэропорту Борисполь, подписав фото "наконец-то улетаю", и словами "красивый паспорт + быть британкой".

Девушка пожаловалась, что скучает по тем временам, когда улетала на полтора месяца из страны, чтобы пролететь самой.

Она пишет: "Я так скучаю за теми временами, когда я прошлой зимой улетала со страны на 1,5 месяца, чтобы пролетать от Катара до ЛА самой. Улетала постоянно в Англию к своим, и не проводила больше 4 недель в стране."

Ольга Фреймут также разместила сторис вместе со своей дочерью в кафе аэропорта. Мама с дочкой пьют кофе и проводят совместно время. Пока мама снимает видео, Злата активно переписывается в смартфоне, а когда замечает, что ее снимают, возмущенно поднимает голову. В это время Фреймут уводит камеру от девушки и видео заканчивается.

Напомним, Злата Митчелл, старшая дочь Ольги Фрейсут и братанца Нила Митчелла. По словам звездной телеведущей, она познакомилась с отцом Златы в Британии, когда училась в Городском университете Лондона. Воспитанный и галантный этнический британец мгновенно покорил сердце будущей звезды телевидения.

Отношения пары развивались очень стремительно — влюбленные вскоре стали жить вместе и Ольга забеременела. Однако уже через несколько месяцев Ольга поняла, что совершила ошибку, она бросила Нила и вернулась на родину. До замужества с Владимиром Локотко, ольга воспитывала девочку сама.

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