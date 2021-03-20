Знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк хорошо проводит время в отпуске

После того, как телеведущая закончила осмотр в клинике в Израиле, куда отправлялась вместе с мамой, она решила вернуться домой буквально на день и затем снова улетела заграницу. Сейчас Никитюк проводит время с роскошью в одном из популярных отелей.

Так, сначала Леся показала, как веселится после прилета у себя в роскошном номере, причем она была не одна. Позволяя себя снимать в банном халате и с бананом в руках, Леся походила по комнатам, устраивая рум-тур и рассказывая о впечатлениях.

Не обошлось и без переодеваний – звезда показала настоящую себя безо всякого макияжа и украшений. Правда переоделась при этом Леся в черный купальник и распустила светлые волосы. После, выйдя на пляж, Никитюк снова переоделась и прогулялась под солнцем в малиновом бикини.

Также в паблике Инстаграм "1+1" показали кадры следующего выпуска "Липсинк батла", на котором Лесе Никитюк предложат руку и сердце прямо на сцене. Имя счастливчика не рассекречено.

Поклонники неоднозначно прореагировали на фото: "Ну наконец-то уже выйдет замуж!", "А мужик похож в профиль с лиги смеха", "Минус холостячка😂😍😍Вот это отдых", " Це якийсь жарт, чи реальна правда?", " Кто-кто ей сделал предложение? Зибров или я чтото напутала?😅", "Круто ! Я рада за Лесю !! Уррааа", "Хто ,хто,хто зробив пропозицію?! Може це просто піар як із Тіною Кароль".

Напомним, что Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "Зная Лесин характер...".

Как сообщала Politeka, счастливая Никитюк вернулась из Турции с "засосами" на ногах: "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи".

Также Politeka писала, что Никитюк хвастнула ягодицами в джинсах с дыркой на пикантном месте: "Шикарнючие ноги".