Истории звезд, которые берегли себя до первых отношений с мужем Юлия Санина, Оля Цыбульская, Катя Бужинская, Натьалья Бережна и Антонина Хижняк

Как передает Politeka.net, в паблике "Зірковий шлях" в Инстаграм звезды, которые берегли себя для своих первых мужей рассказали о самом интимном.

В паблике появилось несколько интервью с украинскими звездами, которые признались, что не имели близости с мужчинами до брака.

Актриса Наталья Бережна, которая жила до 17-18 лет под жестким присмотром мамы-тирана, убежала к первому мужчине, который позвал замуж. Однако по словам актрисы, после нескольких лет жизни она поняла, что ошиблась и сейчас, встреться тот мужчина ей на жизненном пути, не дала бы ему даже номер телефона. Ее непростой брак, который сопровождался приступами ревности и даже физическим насилием, продержался семь лет.

Певица Катя Бужинская познакомилась со своим первым мужем, когда ей было 14 лет. В 16-ть, признается Катя, он стал для нее продюсером, а в 19 они поженились.

Брак Кати также не был счастливым. Муж не давал ей тепла и нежности, рассматривал девушку только как предмет зарабатывания денег. По словам Кати, после съемок клипа в холодильной камере с температурой в -28 градусов, после чего сильно заболела, она не вытерпела и рассталась с мужем. «Просто все соки с меня выжимал…», - с болью вспоминает певица.

Теперь женщина нашла свою любовь с мужчиной из Болгарии, который буквально носите е на руках.

Также не стал счастливым союз актрисы Антонины Хижняк с первым своим мужчиной. Ревность и разные взгляды на жизнь стали причиной разрыва после семи лет брака.

Однако не все звезды несчастливы в браке. Оля Цибульская и Юлия Санина могут похвастаться продолжительными отношениями и счастливым браком м их первыми мужчинами.

Юлия Санина в счастливом браке с Валерием Бебко уже 11 лет, они не были простыми, но пара смогла сохранить отношения.

Муж Оли Цибульской не публичная личность, однако известно, что пара счастлива и воспитывает сына.

Напомним, что Санина из The Hardkiss с идеальной укладкой и макияжем превратилась в страстную итальянку: "Bellissima".

Как сообщала Politeka, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо: "Джеймс Бонд отдыхает".

Также Politeka писала, что 41-летняя кокетка Бужинская в плюшевом платье завела бесстыдными играми с конфеткой: "Шалунья".