Украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим, как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, заинтриговал новым кадром к будущему клипу
Как известно эпатажный исполнитель обожает создавать вокруг себя интриги. Сейчас певец активно работает над созданием очередного музыкального клипа на композицию «И кровь кипит», премьера которого запланирована на 2 апреля.
А пока Костя Бочаров (настоящее имя певца) подогревает интерес к своей персоне, публикуя кадры, которые уже успели отснять со съёмочной группой.
На обнародованном в Инстаграм фото, исполнитель позирует в красном жакете, штанах, сидя где-то в поле. Изюминкой нового образа стали разные перчатки, на одной руке красные, на другой черные.
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Артист курит сигарету, держа ее в руках, при этом он не смотрит в кадр.
Фолловеры в восторге, им уже не терпится посмотреть клип, об этом они пишут в коммментариях.
" Разного цвета глаза, разного цвета перчатки",
"Ну чего ты такой красивый, у меня приступ",
"Офигенный",
" Цвет настроения - красный😂🔥 Еще немного и мы увидим шедевр",
"Обожаю эстетику кожи вперемешку с провокацией 👌🏿",
" Кинг отдыхает❤️А как же иначе? Кровь кипит жарко, иногда тяжко, иногда легко и эйфорически. Но такие моменты остаются в памяти навсегда",- высказались в сети.
Напомним, эпатажный фаворит Данилка MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "настолько горячий, что...".
Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MELOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.
Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью