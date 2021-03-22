Популярная украинская певица MARUV устроила чувственные танцы в новом откровенном образе

Знаменитость порадовала поклонников новым вызывающим видеом на своей странице в ТикТок. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) показала, как танцует под собственную песню Focus On Me. Артистка не стала изменять своему имиджу, и выбрала для видео максимально вызывающий образ.

MARUV одета в необычное черное боди с твердым корсетом, вставками телесного цвета, декоративными ремешками и завязками на груди. Дополняют ее образ полупрозрачные леггинсы и высокие перчатки, а также массивные ботинки на высокой платформе.

На кадрах певица демонстрирует свой характер при помощи зажигательного танца в компании двух девушек-танцовщиц. Откровенные движения красоток выглядят уверенными и идеально отточенными. Однако, сам танец был настолько откровенным, что выглядел как настоящий беспредел.

Поклонники MARUV уже успели оценить ролик.

«Зажигалка», «Костюмчики класс!», «Ты почему такая обворожабельная?», «Костюмы огнище. Очень круто», «Вай какой Focus обожаю», - пишут люди.

Ранее мы писали, что MARUV показала видео, на котором с игривой улыбкой, распахнула жакет, блеснув упругим бюстом, упакованным в необычный лифчик, состоящий из лент и при беглом взгляде кажущийся "дырявым".

Звезда явно осталась довольна тем, что подразнила своих фанатов.

Напомним, игривая MARUV, распахнув пиджак, приковала взгляды к "дырявому" лифчику: "Мои шикарные пирожочки...".

Как сообщала Politeka, раскованная MARUV устроила сеанс соблазна, пошалив перед камерой: "Режим Богиня включён".

Также Politeka писала, что дерзкая MARUV в черном латексе встретила весну на полную катушку: "Леди Гага отдыхает".