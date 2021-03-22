Популярная украинская певица MARUV устроила чувственные танцы в новом откровенном образе
Знаменитость порадовала поклонников новым вызывающим видеом на своей странице в ТикТок. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) показала, как танцует под собственную песню Focus On Me. Артистка не стала изменять своему имиджу, и выбрала для видео максимально вызывающий образ.
MARUV одета в необычное черное боди с твердым корсетом, вставками телесного цвета, декоративными ремешками и завязками на груди. Дополняют ее образ полупрозрачные леггинсы и высокие перчатки, а также массивные ботинки на высокой платформе.
На кадрах певица демонстрирует свой характер при помощи зажигательного танца в компании двух девушек-танцовщиц. Откровенные движения красоток выглядят уверенными и идеально отточенными. Однако, сам танец был настолько откровенным, что выглядел как настоящий беспредел.
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Поклонники MARUV уже успели оценить ролик.
«Зажигалка», «Костюмчики класс!», «Ты почему такая обворожабельная?», «Костюмы огнище. Очень круто», «Вай какой Focus обожаю», - пишут люди.
Ранее мы писали, что MARUV показала видео, на котором с игривой улыбкой, распахнула жакет, блеснув упругим бюстом, упакованным в необычный лифчик, состоящий из лент и при беглом взгляде кажущийся "дырявым".
Звезда явно осталась довольна тем, что подразнила своих фанатов.
Напомним, игривая MARUV, распахнув пиджак, приковала взгляды к "дырявому" лифчику: "Мои шикарные пирожочки...".
Как сообщала Politeka, раскованная MARUV устроила сеанс соблазна, пошалив перед камерой: "Режим Богиня включён".
Также Politeka писала, что дерзкая MARUV в черном латексе встретила весну на полную катушку: "Леди Гага отдыхает".