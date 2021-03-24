Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России,

Как пишет Politeka.net новое фото артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Лорак запечатлена в тесном черном платье с глубоким декольте, которое еле вместило пышные формы певицы. Поверх она накинула серый пиджак. Артистка нанесла легкий макияж. Образ она дополнила ярким маникюром.

На столике перед певицей стояла чашка с кофе.

"Так все же кофе или чай?" – обратилась к подписчикам Ани Лорак.

Отметим, что сама певица вероятно ответила бы в пользу кофе, так как она не один раз признавалась в любви именно к этому напитку. По словам певицы, он помогает ей даже успокоиться.

"Как можно снять стресс - чашечкой кофе, а еще я люблю принимать ванны с эфирными маслами", - говорила ранее певица.

Более того, находится место для кофе в рационе Лорак даже когда она на диете.

«С чашечки кофе начинается мой день. Это как ритуал, от которого не стоит отказываться. Помимо утреннего кофе, могу выпить еще пару чашечек в течение дня. Но тут важна мера! Помните о том, если пить много кофе, организм будет быстрее терять жидкость и обезвоживаться. Берете кофе? Прихватите с собой еще и стакан воды. Таким образом и от токсинов избавитесь, и восполните запас жидкости в организме», - признавалась ранее Каролина (настоящее имя Ани Лорак).

Отметим, среди поклонников певицы мнения относительно напитков разделились. Но не только это привлекло их внимание в новом после Лорак.

«Как всегда красотка», «Красавица Каролиночка», «Безумно красивая😍», «Руки сразу возраст выдают», - пишут в комментариях.

Напомним, что Лорак после примирения с экс-мужем Муратом поделилась своим счастьем: "Опять обручалку надела".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак подогрела слухи о тайной свадьбе, засветив обручальное кольцо: "Любимая девочка! Счастья и...".

Также Politeka писала, что томная Лорак распахнула рубашку, взбудоражив прозрачным кружевом: «Каролина, ну нельзя так!».