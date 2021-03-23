Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, больше известній под своим сценическим псевдо Потап поделился ярким снимком, похваставшись количеством просмотров своего клипа "Сhica Вamboni"

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Потап разместил небольшой эпизод из клипа, где он поднимает со стола револьвер и выстреливает в потолок, тем самым прекращая дикий вопль, который звучит весь ролик.

"10 миллионов", - написал артист, - Пройдет еще 90 миллионов и вы уловите скрытый смысл этой электромантры". Также обозначил тегами "Сhica Вamboni", "mozgi".

Поклонники кинулись поздравлять Потапа с такой невероятной победой. Ведь каждому артисту льстит, что его работа любима зрителями.

Однако некоторые поклонники отметили,что с первого раза поняли подтекст "электроматры", другие просто поблагодарили певца за такую заводную и прикольную музыку:

"Некоторые и с первого раза уловили......", "🚀🙌🏻💚", "❤️Это моя самая любимая песня и самый любимый клип", "❤️ Алан Бадоев превзошёл себя!", "Потап вы, как всегда, в своём стиле😍👏", "Моя самая любимая песня 🔥🔥🔥", "90 миллионов лет 😂👏🙌", - отозвались поклонники в течение небольшого промежутка времени.

А вот и сам ролик и электромантра о которой пишет Потап:

Недавно Наталья Могилевская вспоминала, как пародировала Потапа на шоу "Маскарад", стоит отметить, что она пела именно эту песню Потапа.

Напомним, что Могилевская в шапочке и спортивках "замахнулась" на место Потапа, видео: "Наталья, да вы прирожденный…"

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