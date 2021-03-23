Известная модель Келли Гейл, которая является одним из ангелов Victoria’s Secret, впечатлила необычной презентацией одежды

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка решила похвастаться обновкой. Как известно, модели Victoria’s Secret нередко сотрудничают с различными брендами, публикуя у себя в профиле фото в одежде разных компаний. Задача красоток – как можно выгоднее показать наряд.

Келли с этим заданием справляется на «отлично». На свежих фото она решила покрасоваться в новых джинсах. Правда, кроме штанов на девушке был только черный кружевной лифчик. Другую одежду модель решила не надевать. Она спустила штаны, засветив свой невероятный пресс и соблазнительные изгибы тела.

«Новые джинсы», - игриво подписала фото красотка, как будто кто-то при таком позировании обратит внимание на штаны.

В комментариях горячей красотке оставили массу приятных слов.

«Девушке всегда нужны хорошие джинсы, ты отлично выглядишь!», «Потрясающе! Вы заставляете простые джинсы выглядеть совсем не просто!», «Пресс хорошо выглядит», «это тело невероятное», «Ну... нас не волнуют джинсы», «Как всегда нереально. Такое красивое, такое невероятное тело», - пишут пользователи сети.

Напомним, что горячая Келли Гейл из Victoria’s Secret завлекла идеальными полушариями в мини-бикини: "Какой прелестный...".

Как сообщала Politeka, разгоряченная Кэлли Гейл из Victoria’s Secret в сауне полностью разделась, лишив мужчин сна: "Вау, девочка".

Также Politeka писала, что горячая Келли Гейл из Victoria’s Secret устроила настоящий разврат на полу, засняв все на камеру: «Кошечка».