Є, на що подивитися

Відома модель Victoria's Secret Келлі Гейл розбурхала фантазію розпусними позами на підлозі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька пікантних фото. Дівчина розляглася на підлозі, виставивши вперед свої стрункі ніжки. На Келлі був надітий подовжений теплий светр, який вона спустила з плеча, засвітивши шматочок апетитного бюста. На дівчині не було білизни, це було видно по визираючим формам.

На ногах у красуні були коричневі ботфорти. Вона виставила ноги прямо, щоб прикрити «п'яту точку», яка також могла потрапити в кадр. Смаглява шкіра екзотичної красуні вабила.

У коментарях дівчині залишили масу компліментів.

"Робота моєї мрії-бути моделлю, приголомшливі фото", "Ти мій ідеал", "яка кішечка", "Милий кіт", "Та ти богиня", "ніжки закривають найцікавіше", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Келлі Гейл всього 25 років. Її мати індіанка, а батько австралієць. Саме тому у Келлі така незвичайна зовнішність.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл підкорила видом в купальнику. Вона була одягнена в маленький купальник червоного кольору, який насилу прикривав найінтимніші місця.

Нагадаємо, що Келлі Гейл з Victoria's Secret небезпечно нахилилася, ледь не виваливши принади з ліфчика:"О, Боже".

Як повідомляла Politeka, спокуслива Келлі Гейл з Victoria's Secret без штанів вийшла на прогулянку, заманюючи виглядом: "я хочу...".

Також Politeka писала, що гаряча Келлі Гейл з Victoria's Secret заманила ідеальними півкулями в міні-бікіні: "який чарівний...".