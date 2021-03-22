Відома модель Victoria's Secret Келлі Гейл розбурхала фантазію чоловіків, одягнувшись краплями води і тільки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відома модель покрасувалася в костюмі Єви, одягнувшись лише в краплі води на тілі. Келлі взяла рушник, проте воно було настільки маленьким. що не прикрило всі принади дівчини, і їй довелося використовувати фільтр, щоб фото потрапило в Instagram.

У кадрі Келлі розмістила білі кружечки на найвидатніших місцях, однак це не зупинило фантазії чоловіків, які "залипли" на фото Келлі, не в силах відірвати погляди від моніторів.

Про це свідчать багато чисельні коментарі від шанувальників, яких у моделі понад півтора мільйона, вихваляють Келлі:

"Красиво", "🔥 🔥 🔥 чудово", "🔥🔥🔥❤️❤️Шикарна Келлі", "Дивовижна картинка! 👏 😍 ", "Чортова красуня", "Вау, дівчинка", "Без цензури?", "Вау!! Приголомшливо!! 😍 👏 ", "Сумую за моєю сауною!", "Ти красивіше в сукні 😮", "Чудова", "Красивий знімок, люблю ходити в сауну", " приголомшливо красива жінка ❤️❤️❤️❤️", "чому завжди сумне обличчя? 🔥 🔥 🔥 ", "Чи можна отримати фотокнигу Келлі Гейл? 🔥 🔥 ", "Ти чудова дитинко з дуже гарячим тілом. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍", - Шанувальники не шкодували прекрасних слів на адресу своєї фаворитки.

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