Филипп Киркоров эмоционально обратился к своему коллеге Александру Буйнову, у которого был роман с экс-женой Короля российской эстрады Аллой Пугачевой
Сегодня Александр Буйнов отмечает праздник. Артисту исполнился 71 год.
Киркоров эмоционально поздравил именинника.
«С днем рождения, @buinovofficial! Мы дружим с тобой вот уже 30 лет!😳И я всегда поражаюсь твоей силе духа, бодрости, оптимизму. Желаю крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения. Пусть ваша жизнь с красавицей Аленой идет плавно и размеренно, при этом оставляя пространство для веселых приключений. Пускай родные и друзья поддерживают во всех начинаниях!» - написал он на своей странице в Инстаграм.
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Присоединился к поздравлениям также Игорь Николаев.
«Люблю это фото! Вообще люблю нашу тёплую компанию и от всей души поздравляю моего друга, коллегу-клавишника 🎹 и замечательного Артиста Сашу Буйнова с днём рождения! Крепкого здоровья тебе, дорогой, жажды жизни и творчества!» - написал он, показав архивное фото, на котором запечатлена и Примадонна.
Кстати сама Пугачева, которая редко пишет что-то в соцсетях, в этот раз не осталась в стороне.
«С Днём Рождения, БРАТ! Живи на радость всем кто тебя любит», - написала она.
Такие слова Примадонна сопроводила фото, на котором запечатлена в обнимку с Буйновым.
Напомним, Буйнов признавался, что в середине 70-х годов у них с Пугачевой действительно был роман. Тогда, благодаря руководителю ансамбля «Веселые ребята» Павлу Слободкину, она стала солисткой прежде мужского коллектива. По признанию Буйнова, в то время все участники буквально сходили по ней с ума.
После ухода Пугачевой из группы, отношения с Буйновым переросли в теплую дружбу. И лишь однажды, из-за неверно понятых слухов, уже в период брака певицы с Филиппом Киркоровым, их общение прервалось на целых шесть лет. Но потом все улеглось и Киркоров с Буйновым тепло общаются.
Чего не скажешь про нынешние отношения Пугачевой с Киркоровым. Их брак продлился больше 10 лет. Однако сейчас бывшие влюбленные, похоже совсем рассорились, они не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками.
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