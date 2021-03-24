Филипп Киркоров эмоционально обратился к своему коллеге Александру Буйнову, у которого был роман с экс-женой Короля российской эстрады Аллой Пугачевой

Сегодня Александр Буйнов отмечает праздник. Артисту исполнился 71 год.

Киркоров эмоционально поздравил именинника.

«С днем рождения, @buinovofficial! Мы дружим с тобой вот уже 30 лет!😳И я всегда поражаюсь твоей силе духа, бодрости, оптимизму. Желаю крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения. Пусть ваша жизнь с красавицей Аленой идет плавно и размеренно, при этом оставляя пространство для веселых приключений. Пускай родные и друзья поддерживают во всех начинаниях!» - написал он на своей странице в Инстаграм.

Присоединился к поздравлениям также Игорь Николаев.

«Люблю это фото! Вообще люблю нашу тёплую компанию и от всей души поздравляю моего друга, коллегу-клавишника 🎹 и замечательного Артиста Сашу Буйнова с днём рождения! Крепкого здоровья тебе, дорогой, жажды жизни и творчества!» - написал он, показав архивное фото, на котором запечатлена и Примадонна.

Кстати сама Пугачева, которая редко пишет что-то в соцсетях, в этот раз не осталась в стороне.

«С Днём Рождения, БРАТ! Живи на радость всем кто тебя любит», - написала она.

Такие слова Примадонна сопроводила фото, на котором запечатлена в обнимку с Буйновым.

Напомним, Буйнов признавался, что в середине 70-х годов у них с Пугачевой действительно был роман. Тогда, благодаря руководителю ансамбля «Веселые ребята» Павлу Слободкину, она стала солисткой прежде мужского коллектива. По признанию Буйнова, в то время все участники буквально сходили по ней с ума.

После ухода Пугачевой из группы, отношения с Буйновым переросли в теплую дружбу. И лишь однажды, из-за неверно понятых слухов, уже в период брака певицы с Филиппом Киркоровым, их общение прервалось на целых шесть лет. Но потом все улеглось и Киркоров с Буйновым тепло общаются.

Чего не скажешь про нынешние отношения Пугачевой с Киркоровым. Их брак продлился больше 10 лет. Однако сейчас бывшие влюбленные, похоже совсем рассорились, они не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками.

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