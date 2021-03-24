Жена DZIDZIO, которая занялась своей сольной карьерой, певица Славия, рассказала, как относится к дуэту мужа с Ольгой Цыбульской

Как передает Politeka.net, Славия решилась на откровенное интервью для YouTube-канала "Олицкая", в котором призналась, что Михаила Хому с Ольгой Цыбульской познакомила сама.

Ведущая спросила у Славы, как она относится к тому, что в Сети ходило много слухов о том, что DZIDZIO с Цыбульской связывают не только партнерские и дружеские отношения. Говорили даже, что сын Ольги похож на DZIDZIO…

Славия призналась: "Думаю, как это воспринимает муж Ольги, что сын его, но похож на DZIDZIO".

На вопрос, что думает сама певица, она рассказала, что сама их "свела":

"Я сама их, можно сказать, свела. Мы все ездили на фестивали, там они познакомились и потом связь потерялась", - рассказывает певица.

И только через несколько лет, переписываясь с Ольгой в соцсетях, та попросила телефон Михаила, и потом созвонилась, и предложила ему этот дуэт и закрутилось.

"Мне было очень неприятно, еще, если бы Оля отрицала, а она играла в эту игру. Она подливала огонь в эти слухи…", - признается Славия.

"Мне в тот момент просто казалось, что играют моей жизнью, мной играют… Почему ее можно показать, спеть с ней дуэт, чтобы люди разные истории придумывали, что она его жена или любовница, а меня в то же время нельзя показывать. Мне было очень больно".

Певица призналась, что вылила много слез, пока ее сердце стало холодным... Мудрая Славия заявила, что у каждого свой путь, - "Кто-то берет сплетнями и интригами, а кто-то творчеством".

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