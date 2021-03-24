Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV и активно гастролирует в России, показала, как на ней отражаются регулярные тренировки

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала несколько сторис, на которых сняла процесс ухода за ногами. Как известно, шоу и выступления MARUV построены на профессиональной хореографии. Именно поэтому звезда проводит много времени в танцевальных залах, чтобы поставить номера.

Судя по видео, расплатой за славу для MARUV стали ее коленки. Она показала забинтованные колени, а также лекарство, которое она использует для того, чтобы улучшить их состояние.

«Мой лучший друг эластичный бинт и меновазин. Ребят, для тех, у кого болят колени, для танцоров, очень классная штука. Недорого и помогает на начальных стадиях. Если у вас уже серьезные проблемы с коленями, то конечно там уже все сложнее», - поделилась своим опытом певица.

Ранее мы писали, что горячая MARUV взбудоражила поклонников, показав себя в необычном черном жакете и латексных штанах, уже ставших ее фирменной фишкой. Бесстыжая артистка распахнула жакет, блеснув упругим бюстом, упакованным в необычный лифчик.

Напомним, что скандальная MARUV в латексе и сеточке показала свой самый аппетитный ракурс: "Шикарная госпожа".

Как сообщала Politeka, MARUV показала взрывной характер, устроив беспредел в откровенном боди: "Почему ты такая...".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV в прозрачном наряде устроила горячие танцы с подружками: "Режим госпожи включен".