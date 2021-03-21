Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала, як розважається з подружками

Як пише Politeka.net, Анна Корсун є епатажною українською співачкою і часто радує фанатів неоднозначними знімками. У красуні вже 600 тисяч фанатів в Instagram, де співачка регулярно публікує нові образи пані, показуючи свою домінантну сутність.

Цей раз не став винятком, на фото Анна позувала в наряді з сіточки, який виявився досить провокаційним. Корсун присіла, розсунувши ноги, щоб показати домінацію над двома іншими красунями. Дівчата стояли на четвереньках, демонструючи декольте, яке в такому ракурсі дуже добре можна розглянути.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже воно було розміщено в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"Режим пані включений, насолоджуйтеся".

Ми писали, що відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), показала нові запальні кадри.

На фото MARUV позувала в прозорому червоному вбранні, задерши ніжку вище голови, покладаючись на силу партнерів, які підтримували красуню. Дівчина не соромилася показати сідниці, які залишилися зовсім не прикриті.

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