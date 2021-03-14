Известная певица MARUV (Анна Корсун) показала себя в свежем эпатажном образе

На кадрах Анна показалась в латексном костюме, частично который был из прозрачной сеточки на ягодицах. Девушка обтянула себя ремнями, а образ дополнила стильными перчатками, париком и ярким мейкапом. Корсун повернулась спиной к камере, демонстрируя идеальные ягодицы, которые выпирали из наряда. Снимок получился очень провокационным и эпатажным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, хотя обычно красотку не обделяют вниманием:

"Ты такая красотка!", "Боже, кака красота", "Какая ты красивая, с праздником", "Вот она натуральная красота!", "Какая красивая, цветет цветочек с каждым днем", "Какая сладкая", "Шикарная госпожа, икона стиля", "Безупречная", "марув делает сама себе эдиты", "слишком горячо", "Белье шикарное. Ты в ней богиня. Люблю тебя. Лучшая", "Взрыв мозга".

Мы писали, что скандальная украинская певица MARUV нашла способ удивить поклонников новым эпатажным образом в компании соблазнительных красоток.

В новом видео на своей странице в Тикток MARUV снова предстала в образе уверенной в себе покорительницы женских сердец. Так, на видео певица сидит перед камерой в раскованном наряде.

Напомним, MARUV задрала ногу выше головы, позволив насладится красотой в прозрачном наряде

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